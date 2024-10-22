Москва, 22 октября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Помощник президента России Алексей Дюмин и губернатор Курской области Алексей Смирнов в ходе рабочей встречи обсудили оперативную обстановку в регионе, рассказал Смирнов в своём Telegram-канале.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам обеспечения безопасности жителей и поддержки пострадавших, а также формированию добровольческих подразделений и оперативному взаимодействию региона с федеральным центром, отметил губернатор.

«Кроме того, обсудили меры по восстановлению разрушенной инфраструктуры и помощи людям, вынужденным покинуть свои дома из-за обстрелов», — добавил Смирнов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 октября пресс-служба Минобороны сообщила, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. За минувшие сутки потери ВСУ превысили 340 человек, за всё время ведения боёв на данном направлении — 25,6 тыс. человек.

Президент Владимир Путин ранее назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами, возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщила ранее пресс-служба Следственного комитета.

19 октября правительство России выделило на выплаты пострадавшим в Курской области ещё более 3,2 млрд рублей. Выплаты составят 75 тыс. или 150 тыс. рублей в зависимости от степени утраты имущества — частичной или полной. Общий объём выплат уже превысил 10 млрд рублей.