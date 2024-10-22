Москва, 22 октября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Не стоит ли Россия за инцидентом с альпакой, которая чихнула на короля Великобритании Карла III во время его визита в Австралию? Такой вопрос задала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 октября в Telegram-канале.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Рука Москвы?» — написала Захарова, комментируя видеокадры с королём и альпакой.

Ранее дипломат не раз заявляла, что на Западе активно применяют в отношении России так называемую концепцию «хайли лайкли», то есть пытаются убедить аудиторию в причастности Москвы к тому или иному инциденту при отсутствии убедительных доказательств.

Как сообщало ИА Регнум, альпака по кличке Хефнер напугала британского монарха во время его встречи с жителями Канберры. Этот момент попал на видео. Животное привёл с собой один из мужчин. Король попытался погладить альпаку, но та чихнула и дёрнула головой, из-за чего он вздрогнул и отстранился назад. Затем монарх продолжил общение с публикой.

Сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп накинулась на британского короля после того, как он выступил в парламенте страны. Торп обвинила его в геноциде, закричала, что Австралия — не британская земля, и потребовала вернуть эту землю народу. Политика при этом еле удерживали коллеги-мужчины.