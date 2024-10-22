Хартум, 22 октября, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Сбитый в Судане грузовой самолёт Ил-76, на борту которого, по предварительным данным, находились иностранцы, использовали суданские военные. Об этом заявил советник командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Аль-Баша Табик.

Кадр из видео

«По имеющейся информации, самолёт был военным и принадлежал армии. Он был арендован и в конечном счёте стал принадлежать армии. По предварительным данным, в нём были иностранцы», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что СБР Судана обнаружили «чёрные ящики» сбитого 21 октября грузового самолёта Ил-76, на борту которого находились в том числе граждане РФ. Табик отметил, что после расшифровки все данные будут обнародованы в ходе специальной пресс-конференции.

21 октября около 03:00 мск грузовой самолёт Ил-76, в состав экипажа которого входили россияне, сбили военные Силы быстрого реагирования, выступающие против правительства Судана. Все находившиеся на борту воздушного судна погибли.

Представители Сил быстрого реагирования ранее утверждали, что сбили Ил-76 «по ошибке». Позднее местные СМИ опубликовали кадры предположительно момента падения воздушного судна.

Как передавало ИА Регнум, россиянин Антон Селиванец, который находился на борту сбитого в Судане самолёта Ил-76, перед крушением воздушного судна успел отправить родным видеоролик. На кадрах запечатлён вид из кабины самолёта.