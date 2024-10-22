Москва, 22 октября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приняла решение внести в реестр запрещённых сайтов соцсети блогера Юрия Хованского, а также стримера Алексея Губанова, известного под псевдонимом Jesus AVGN. Об этом сообщила в своём Telegram-канале глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

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«ФНС приняла решение о включении в единый реестр запрещённых сайтов страниц в соцсетях Telegram и Twitch блогера Юрия Хованского в связи с рекламой онлайн-казино. Также в реестр запрещённых сайтов по аналогичной причине будет внесена и страница стримера Jesus AVGN на платформе Kick. Об этом говорится в ответе ФНС в наш адрес», — написала она.

Мизулина уточнила, что решением Генпрокуратуры также может быть запрещён Telegram-канал Губанова в связи с распространением информации, которая «создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Как передавало ИА Регнум, в 2021 году Хованского арестовали из-за исполненной им в 2018 году песни о теракте «Норд-Ост». Блогер провел пять месяцев в СИЗО, а затем находился под запретом определённых действий вплоть до июля 2022 года. В сентябре Хованского исключили из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга, и он покинул территорию России, переехав в Сербию.

В марте 2023 года Мизулина направила в Роскомнадзор и ФНС России список из 24 стримеров, незаконно рекламирующих онлайн-казино. В список вошли блогеры Некоглай (Николай Лебедев), Юрий Хованский, Гусейн Гасанов, рэпер Егор Крид и другие.