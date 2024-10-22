Канберра, 22 октября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Альпака по кличке Хефнер чихнула на британского монарха Карла III во время его визита в столицу Австралии, момент попал на видео.

Кадр из видео

Накануне король прибыл в Канберру вместе со своей женой, где встретился с местными жителями. Один из них пришёл на мероприятие со своей альпакой. Карл III решил погладить её, однако животное чихнуло и дёрнуло головой. Внезапное действие, по всей видимости, напугало короля — он вздрогнул и отстранился назад. Оправившись, британский монарх продолжил общение с публикой.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября кот Ларри, официально проживающий в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, покинул здание в момент прихода туда главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ларри вышел из офиса, когда британский премьер Кит Стармер пригласил Зеленского войти. И Стармер, и Зеленский оглянулись вслед коту.