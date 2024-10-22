Москва, 22 октября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, который не смог приехать на саммит БРИКС в Казань.

Matteo Nardone/Global Look Press Луис Инасиу Лула да Силва

«Закончил только что разговор с президентом Бразилии господином Лулой. Как известно, он по медицинским соображениям должен был остаться дома, очень сожалеет, что он не смог лично приехать, но намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать», — сказал Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее ИА Регнум передавало, что президент Бразилии, который не сможет присутствовать лично на саммите БРИКС из-за проблем со здоровьем, намерен 22 октября провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

XVI саммит БРИКС пройдёт в Казани с 22 по 24 октября. Лидеры стран мирового большинства обсудят острейшие кризисы на планете, формирование многополярности и подключение новых государств к работе в БРИКС.

Также главы государств обсудят взаимодействие в сфере безопасности, реформу международной финансовой системы, развитие межбанковской кооперации, расширение взаиморасчётов в национальных валютах. Всего в мероприятии примут участие 36 стран и шести международных организаций.