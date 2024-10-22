Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о нанесении первого удара с применением гиперзвуковой ракеты по военной базе Израиля в Тель-Авиве.

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«Вооружённые силы Йемена провели качественную военную операцию против военной базы израильского противника на востоке оккупированного региона Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», — сказано в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в Telegram-канале.

Как заявляет Сариа, запущенная ракета «успешно достигла своих целей, обойдя американские и израильские системы перехвата». Он также называл атаку по израильской военной базе частью «пятого этапа эскалации» в рамках противостояния Израилю.

21 октября ИА Регнум передавало, что не менее трёх человек погибли и более 10 были ранены в результате удара израильских ВВС на юге Бейрута. Предположительно, удары наносились по окраинам Бейрута, где базировалась шиитская организация «Хезболла» и проживали её сторонники.

19 октября армия Израиля нанесла удары по командному центру разведки «Хезболлы» в столице Ливана. ЦАХАЛ подчеркнула, что военные объекты были размещены под жилыми домами в центре Бейрута.

23 сентября ЦАХАЛ в рамках «упреждения» начала наступление против «Хезболлы», которая базируется в Ливане. Глава Генштаба армии Герци Халеви пояснил, что израильские военные также готовятся к следующим этапам развития конфликта, о которых он обещал рассказать позже.