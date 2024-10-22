Хартум, 22 октября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Силы быстрого реагирования (СБР) Судана обнаружили «чёрные ящики» сбитого 21 октября грузового самолёта Ил-76, на борту которого находились в том числе граждане РФ, заявил советник командующего СБР Аль-Баша Табик.

Petrov Sergey/Global Look Press

После расшифровки все данные будут обнародованы в ходе специальной пресс-конференции, отметил Табик, передаёт «РИА Новости».

«Мы получили «чёрные ящики». Мы извлечём всю информацию о самолёте — из какого аэропорта он отправлялся, откуда он прибыл, и обо всех двигателях и операциях», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября около 03:00 мск грузовой самолёт Ил-76, в состав экипажа которого входили россияне, сбили военные Силы быстрого реагирования, выступающие против правительства Судана. Все находившиеся на борту воздушного судна погибли.

Зона крушения находилась в охваченном боями Дарфуре. Борт направили для оказания помощи другому самолёту ОАЭ. Представители Сил быстрого реагирования утверждали, что сбили Ил-76 «по ошибке».

Местные СМИ опубликовали кадры, предположительно, момента падения воздушного судна. Среди членов экипажа были граждане России и Киргизии, число пострадавших и жертв не уточняется.

Грузовой самолёт Ил-76 компании Airline Transport Incorporation FZC зарегистрирован в ОАЭ. Авиалайнер перевозил инженерное оборудование, запчасти из Арабских Эмиратов в африканский Чад.

Россиянин Антон Селиванец, который находился на борту сбитого в Судане самолёта Ил-76, перед крушением воздушного судна успел отправить родным видеоролик, сообщил телеканал RT со ссылкой на его родственников. Видео было снято на высоте 8,5 тыс. м. На кадрах запечатлён вид из кабины самолёта.