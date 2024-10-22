Лондон, 22 октября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика якобы начала перебрасывать свои войска в Россию. С таким утверждением выступил глава минобороны Великобритании Джон Хили.

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«Новое тревожное событие заключается в том, что теперь весьма вероятно, что началась переброска сотен боевых подразделений из Северной Кореи в Россию», — приводит слова Хили агентство Reuters.

При этом, согласно сообщению агентства, каких-либо доказательств своих утверждений Хили приводить не стал.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. На фоне своих заявлений он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 октября назвал такие заявления южнокорейской стороны похожими на информационную утку. Президент России Владимир Путин отмечал, что в использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.

22 октября представитель КНДР при ООН отверг обвинения Сеула и Киева в том, что Пхеньян якобы отправил свои войска для участия в конфликте на Украине.