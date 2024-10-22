Вашингтон, 22 октября, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свой прогноз роста российской экономики в 2024 году, повысив его до 3,6%. Информация об этом содержится в докладе,опубликованном на сайте фонда.

РИА Новости

Согласно документу, прогноз роста ВВП России составил 3,6% вместо 3,2%, указанных в июльском докладе. Уточняется, что рост российской экономики за 2023 год также составил 3,6%.

При этом прогноз МВФ на 2025 год, напротив, был снижен на 0,2% и составил 1,3%. Фонд объясняет это замедлением частного потребления и инвестиций.

Как передавало ИА Регнум, российская экономика растёт темпами выше прогнозов. Такую оценку 24 сентября дал глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что прогнозы были в районе 1–2%, теперь прогноз на конец года — 3,8%.

Российские предприятия, пришедшие на смену иностранным, действуют более эффективно и способствуют заметному росту ВВП РФ, подчёркивал 11 сентября Путин. По его словам, в ответ на ограничение ввоза промышленной продукции отечественный бизнес подхватывает определённые направления работы.

В 2023 году экономика РФ росла темпами выше среднемировых. Оппоненты пытались разрушить её изнутри, против России была развёрнута экономическая агрессия, страну хотели привести к безработице и закрытию предприятий, но эти планы не увенчались успехом, напомнил глава государства.