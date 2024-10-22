Москва, 22 октября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. В сентябре российский автомобильный рынок вновь вошёл в тройку крупнейших в Европе, однако при этом спустился со второго места на третье. Об этом сообщило российское агентство «Автостат» со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей (АСЕА).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эксперты агентства выяснили, что в России за сентябрь удалось продать около 151 тыс. новых легковых автомобилей. Её опередили Великобритания, где в сентябре было продано 275 тыс. автомобилей, и Германия с показателем в 209 тыс.

На четвёртом месте расположилась Франция, реализовавшая 139 тыс. легковушек, а следом за ней Италия с результатом в 122 тыс. единиц.

Как передавало ИА Регнум, в октябре агентство «Автостат» предупредило россиян о подорожании машин в начале 2025 года. По мнению руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, цены на машины вырастут на 10–15% к концу 2024 года.

А в середине сентября Министерство промышленности и торговли России увеличило утилизационный сбор на легковушки и прицепы на 70–85%. В министерстве предупредили, что в дальнейшем ставка утильсбора будет индексироваться на 10–20% 1 января каждого года.

В августе объём продаж легковых автомобилей в России вырос на 34% в сравнении с июлем. За месяц было продано 152 012 единиц продукции. Это стало лучшим результатом августа с 2015 года.

При этом в августе стало известно, что средневзвешенная цена нового автомобиля за первые шесть месяцев текущего года в России выросла на 14% к его стоимости за аналогичный период прошлого года и составила 3,16 млн рублей. В то же время подержанные автомобили выросли в цене на 19% год к году ― до 1,17 млн рублей.