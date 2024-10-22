* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 22 октября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Украине следует равняться на опыт «прогрессивных стран мира» и призывать в армию с 14, а то и с 12 лет, заявил лидер националистической партии «Братство» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), передаёт издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум

Такие правила действуют, в частности, в ряде стран Центральной Африки, сказал Корчинский.

Если Украина будет находиться «на грани уничтожения», то нужно призывать в ряды ВСУ всех, кто способен поднять и держать автомат, заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, в мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно сообщают о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержать мужчин для мобилизации.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого «гитлерюгенда». Для этого в Киеве захотели снова снизить призывной возраст, подчеркнул Путин.

Представители как Демократической, так и Республиканской партий США требуют от украинских властей снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, подтвердил в октябре советник главы офиса лидера киевского режима Сергей Лещенко. Аргумент западных стран заключается в том, что во время войны во Вьетнаме американцев призывали на фронт с 19 лет, пояснил он.