Москва, 22 октября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Одного из адвокатов бывшего сенатора Рауфа Арашукова задержали при передаче взятки, посредством которой экс-чиновник рассчитывал улучшить своё содержание в колонии. Об этом сообщили 22 октября в правоохранительных органах.

Защитника, который ранее регулярно посещал Арашукова в ИК-6 («Чёрный Дельфин»), где тот отбывает пожизненное наказание, задержали с поличным. В ближайшее время ему могут предъявить обвинение по статье о посредничестве во взяточничестве.

«При этом данный защитник не участвовал в защите Арашукова в Мосгорсуде и в апелляционной инстанции», — уточнил представитель правоохранительных органов в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Рауф Арашуков отбывает в колонии пожизненное наказание за организацию двух убийств, создание преступного сообщества с использованием должностного положения и ряд других преступлений. Вместе с ним в декабре 2022 года был осуждён и его отец, бывший советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.

Ранее в Верховный суд России поступила апелляция от Рауфа Арашукова. Её рассмотрение назначили на 23 октября.