Москва, 22 октября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Доллары старого образца можно попытаться обменять в других странах, сообщил экономист Михаил Беляев.

РИА Новости / Владимир Трефилов

«По американскому законодательству и новые, и старые доллары остаются актуальными, хотя старые и пытаются изымать из обращения», — приводит слова Беляева Lenta.ru.

Экономист рекомендовал обменять американские купюры в других странах, однако предупредил, что россияне со старыми долларами на руках могут столкнуться с проблемами в зарубежных банках из-за своего гражданства, а также потерять на больших затратах на саму поездку.

Беляев вместе с этим предложил по возможности поменять доллары на евро или другую распространённую валюту.

«В принципе, валюта здесь не так важна, главное, чтобы потом не получилось так же, как с долларами», — добавил экономист.

По мнению эксперта, лучший вариант для россиян — хранить сбережения в рублях.

Как передавало ИА Регнум, ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что россияне массово столкнулись с отказами в приёме наличных долларов в заграничных банках и пунктах обмена валют. Уточнялось, что американскую валюту нового образца («синие» доллары) требуют в Турции, Объединённых Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте, Армении и других популярных у россиян направлениях для отдыха и деловых поездок. Кроме того, валюта должна быть в идеальном состоянии — без пятен, посторонних надписей и потёртостей.

До этого американские и швейцарские банки ограничили приём старых банкнот. Как заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, на этот же шаг могут пойти и европейские организации.