Италия, 22 октября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Российский телеведущий Андрей Егоршев скончался на 60-м году жизни в Италии. Об этом сообщила его жена Мария в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кадр из соцсети

«Прощай, Андрей! С тобой всегда было легко и весело. На экране и в жизни», — написала она.

Мария уточнила, что Егоршев умер 19 октября в итальянском городе Ламеция-Терме. Причина смерти не уточняется.

Егоршев родился в Московской области в 1965 году. В 1993 он окончил журфак МГУ.

В 90-х он вёл популярную телепрограмму «Пресс-экспресс», а также в дальнейшем «Обозреватель» на НТВ, пресс-обзор на канале «Вести», сотрудничал с программой «Неделя» на ТВЦ.

Помимо этого Егоршев вёл обзор прессы для таких радиостанций, как «Маяк», «Радио России», «Вести FМ».