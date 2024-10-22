Москва, 22 октября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда увеличится до 22 440 рублей в месяц с 1 января 2025 года. Соответствующий законопроект Госдума России приняла сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 22 октября.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей (рост 16,6%)», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что соотношение с медианной заработной платой за 2023 год увеличится до 48%. По данным Росстата, медианная заработная плата в минувшем году составила 46 751 рубль. Увеличение МРОТ затронет около 4,2 млн работающих граждан.

Законопроект был принят в первом чтении 17 октября. Отмечалось, что инициатива призвана способствовать реализации задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным, по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению его роста к 2030 году более чем в два раза по сравнению с показателем на 2023 год — не менее 35 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА Регнум, размер МРОТ устанавливается федеральным законодательством и периодически пересматривается. Так, с 1 января 2024 года этот показатель увеличился на 18,5% или на 3 тыс. рублей — до 19 242 рубля в месяц. Повышение затронуло около 4,8 млн россиян.