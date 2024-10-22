Йошкар-Ола, 22 октября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Жителя Марий Эл Дмитрия Леонтьева задержали по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщает Telegram-канал «112».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Лариса Долина

В публикации говорится, что Долина перевела Леонтьеву на карту 3 млн рублей, которые он впоследствии передал мошенникам, оставив себе 30 тыс. рублей.

Ожидается, что мужчину вскоре отправят под арест. По данным Telegram-канала, задержанный ранее был неоднократно судим за кражу и причинения тяжкого вреда здоровью.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа стало известно, что мошенники обманули Долину. Певица продала квартиру за 100 млн рублей и в последующем перевела деньги на счета мошенников. В это же время социальные сети певицы подверглись взлому. Так, на официальных страницах Долиной взломщики опубликовали символику Украины и сообщения от имени певицы о том, что она якобы продала квартиру за 112 млн рублей и заложила свою дачу за 50 млн рублей, чтобы спонсировать украинскую группировку «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

Позже по делу о мошенничестве полиция задержала курьера Анжелу Цырульникову, которая забрала у Долиной деньги. В этот же день Хамовнический суд Москвы арестовал Цырульникову. Позже она обжаловала свой арест.

Вместе с этим певица обратилась с иском в Хамовнический суд Москвы, пытаясь вернуть проданную квартиру. В свою очередь 28 августа купившая квартиру Долиной Полина Лурье подала встречный иск к артистке.

Юрист Александр Добровинский, комментируя происшествие с Долиной, заявил, что покупатель квартиры может быть не связан с мошенниками. Если это установят, то его также могут признать пострадавшей стороной. Пока что на жильё наложен арест из-за возбуждённого уголовного дела. По словам члена комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Александра Толмачёва, в Москве, по статистике, всего 5% квартир возвращаются собственникам, оказавшимся в подобной ситуации. Чаще всего такое жильё идёт в доход государства, а квартира становится вещественным доказательством.