Казань, 22 октября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Казани 22 октября проводит встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщила пресс-служба Кремля.

Евгений Биятов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса

Отношения России и ЮАР основываются на принципах партнёрства и равноправия, отметил Путин.

«Что касается двусторонних отношений, то они основываются на принципах всеобъемлющего стратегического партнёрства, равноправия и взаимного уважения», — подчеркнул он.

Также глава российского государства отметил, что Москва при подготовке саммита учитывала итоги предыдущей встречи лидеров БРИКС, которая прошла в ЮАР. Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия придаёт большое значение укреплению отношений со странами Африки.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Кремля ранее проинформировала, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите, который проходит в Казани 22–24 октября, уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечалось также в сообщении.

15 июня президент России поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР и заявил, что ждёт его приезда в Казань на саммит БРИКС. Путин отметил, что Москва высоко ценит личный вклад Рамафосы в развитие двусторонних отношений стратегического партнёрства и продуктивного взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, G20 и других многосторонних структур.