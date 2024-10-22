Москва, 22 октября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. В семье жительницы Одинцова Марины У., которая якобы скончалась после удаления всех зубов в одной из стоматологий, раскрыли реальные обстоятельства трагедии. В беседе с ИА Регнум родственники отметили, что на самом деле 59-летней женщине удалили не все зубы за раз.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Пожилые родители [погибшей] едва держатся. Зачем она пошла на такую серьёзную косметическую операцию? Марина всегда выглядела очень хорошо, была красивой. Может быть, какое-то сопутствующее заболевание было, о котором она не знала. Это же дело такое. Но в СМИ писали, что ей сразу удалили все зубы, на самом деле в самый последний раз ей удалили 12 зубов. То есть все зубы действительно были удалены, но не за раз», — рассказали близкие погибшей.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и разбираются в причинах случившегося.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 13 октября в подмосковном посёлке Санаторий имени Герцена Одинцовского городского округа скончалась 59-летняя Марина. Накануне смерти женщина посещала одну из московских стоматологических клиник, где сделала операцию по удалению зубов. Известно, что Марина планировала поставить импланты.

На следующий день женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание в ванной. Вскоре тело Марины без признаков жизни обнаружили её родственники. По одной из версий, причиной смерти могла стать операция по удалению всех зубов.

Близкие Марины тяжело перенесли утрату. Узнав о трагической смерти дочери, у 86-летней матери женщины случился инфаркт.

По факту смерти жительницы Одинцова возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и причинении смерти по неосторожности.