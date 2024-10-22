Лос-Анджелес, США, 22 октября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Семнадцать школьников отравились конфетами с неизвестным веществом в американском штате Калифорния, двое из них попали в больницу. Об этом сообщает издание People.

Justin Sullivan / Global Look Press

Инцидент произошёл 17 октября в средней школе Уолтера Рида в Лос-Анджелесе. Школьная медсестра позвонила в службу спасения и сообщила, что несколько учеников в возрасте 12–13 лет пожаловались на странные ощущения.

По словам капитана полиции Эрика Скотта, у детей проявились симптомы отравления наркотиками, такие как тошнота, рвота, вялость и беспокойство. Они рассказали, что ели мармелад.

«Учащиеся заявили, что они действительно проглотили что-то в форме мармеладного мишки», — добавил Скотт.

Он отметил, что доказательств наличия фентанила в препаратах, которые приняли дети, нет. Вероятно, они отравились одним из каннабиоидов, специалисты устанавливают, каким именно.

Двоих учеников доставили в местную больницу, остальных после осмотра отпустили в школу или домой. Серьёзных симптомов ни у кого из них не было, только «общая усталость и слабость», заявила представитель пожарной службы Лос-Анджелеса Маргарет Стюарт.

Мать одного из учеников рассказала, что приехала к школе, когда туда уже прибыли полицейские и девять машин скорой помощи. Троих детей, по её словам, несли на носилках.

Как сообщало ИА Регнум, подобные случаи уже происходили в США. Так, в штате Нью-Мексико девочка угостила одноклассников мармеладками с марихуаной, которые тайком взяла у родителей. Девочка приняла их за обычные сладости.

В стране зафиксировали значительный рост отравлений маленьких детей марихуаной. За период с 2017 по 2021 год количество подобных случаев увеличилось в 15 раз — с 200 до более чем 3 тыс. ежегодно. Дети стали чаще случайно употреблять марихуану в виде конфет, шоколада или печенья, так как выросло число штатов, где она разрешена в медицинских и рекреационных целях.