Москва, 22 октября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Несовершеннолетние россияне могут продать квартиру, если достигли возраста 14 лет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Парламентарий напомнил, что в сделке по продаже недвижимости с письменного согласия законных представителей может участвовать несовершеннолетний собственник от 14 лет.

«Исключение — эмансипированные несовершеннолетние. Это довольно редкий случай, лучше тоже данный момент перепроверить. По сути, это дети, приравненные ко взрослым», — приводит слова Гаврилова News.ru.

При этом эмансипированные дети имеют право заключать любые сделки без согласия взрослых. Для признания несовершеннолетнего эмансипированным и полностью дееспособным необходимо решение суда или органов опеки, пояснил Гаврилов.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов предложил правительству изучить законопроект, согласно которому суд должен будет определять порядок общения детей с родителями при их разводе.

Сейчас, если родители сами не договорились, как будет осуществляться общение ребёнка с родителем, который будет жить отдельно после развода, необходим отдельный судебный процесс, это занимает длительное время. В этот период может происходить отчуждение детей от проживающего отдельно родителя, говорится в пояснительной записке.