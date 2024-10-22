Москва, 22 октября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Компании с государственным участием в условиях пандемии коронавируса и санкционного давления «немного расслабились», заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на онлайн-конференции «Толк».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы как-то в один момент справились с задачей, а потом немножко из-за ковида сначала, потом из-за специфических обстоятельств, санкционных кампаний, мы немножко расслабились, я имею в виду дивиденды компаний с госучастием», — сказал замминистра.

Моисеев добавил, что ожидает, что в 2025 году госкомпании покажут более хорошие результаты по выплатам дивидендов за прошедший год. Так, по его мнению, не платившие раньше дивиденды вернутся к их выплате, за счёт чего Минфин сможет обеспечить дивидендный поток на высоком уровне.

Как передавало ИА Регнум, в марте стало известно, что в бюджет России с начала года и по середину марта поступило 35,7 млрд рублей в виде безвозмездных платежей от бизнеса. Это в 17 раз больше, чем запланировали получить за весь 2024 год. В бюджете закладывали доходы по этой статье в размере 2,1 млрд рублей.

В июне президент России Владимир Путин заявил о планах перенести головные структуры крупнейших государственных корпораций в регионы. Глава государства отметил, что идея переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы требует проработки, но заслуживает внимания.