Москва, 22 октября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео, на котором экс-сенатор от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауф Арашуков, который находится в колонии «Чёрный дельфин» для пожизненно осуждённых, предлагает взятку сотруднику УФСИН. Запись опубликовало «РИА Новости».

Кадр из видео

На кадрах показано, как Арашуков жестами и словами указывает сумму денег, которую готов дать для создания благоприятных условий отбывания наказания. Мужчина предлагал взятку в размере пяти миллионов рублей.

По данным Следственного комитета, за деньги осуждённый хотел увеличения лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, а также возможности выбора сокамерника и места и вида работ на территории колонии.

Из видео следует, что передавать деньги он планировал через адвоката. В отношении Арашукова и его адвоката было возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере.

Как сообщало ИА Регнум, суд в декабре 2022 года приговорил экс-сенатора КЧР и его отца, бывшего советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова к пожизненному заключению. Их признали виновными в организации двух убийств, создании преступного сообщества с использованием должностного положения и ряде других преступлений.

13 октября 2024 года стало известно, что в Верховный суд России поступила апелляция от Рауфа Арашукова. Её рассмотрение назначили на 23 октября.