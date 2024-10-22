Москва, 22 октября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Около четырёх часов утра тело подростка обнаружили возле одного из домов на улице Бианки в Новомосковском административном округе Москвы. На место вызвали скорую помощь и полицию. Медики констатировали смерть 17-летнего молодого человека.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Давность смерти на момент обнаружения составляла около одного часа. В настоящий момент выясняются подробности произошедшего, опрашиваются члены семьи, соседи и одноклассники», — рассказал собеседник агентства.

Известно, что погибший был учеником 11-го класса одной из местных школ. Молодой человек активно занимался спортом и участвовал в соревнованиях по каратэ. В феврале 2024 года он занял первое место в дисциплине Сёбу-санбон кумитэ в категории до 70 кг.