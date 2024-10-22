Москва, 22 октября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Жители Москвы получили дополнительную возможность для поиска сведений о своих предках и составления генеалогического древа. Они могут найти их в столичном Главархиве, который в виртуальном музее «Москва ― с заботой об истории» опубликовал документы 1812 года. Об этом 22 октября сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«В этом году столичный Главархив опубликовал списки награждённых за участие в Отечественной войне 1812 года <…> в новом разделе доступны не только имена офицеров, но и рядовых, ополченцев, партизан, горожан и даже крестьян, которые стали героями тех далеких событий», — отметила заммэра.

Сведения об отличившихся в сражениях с Наполеоном офицерах, солдатах и крестьянах доступны в новом разделе «Герои войны 1812 года». Также в виртуальном музее можно найти исторические сведения о предках горожан, заставших Великую Отечественную войну. Например, в подразделе «Коллекции» зала «1941–1945 годы» можно увидеть имена москвичей, совершивших трудовой подвиг в военное время, награжденных медалью «За оборону Москвы», а также списки бойцов, защищавших небо над городом.

Горожане могут найти имена своих родственников среди полумиллиона людей — не только военнослужащих, но и мирных жителей. Все фамилии расположены в алфавитном порядке.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве обнаружили архив, который мог принадлежать писателю и журналисту Владимиру Гиляровскому. Найденные материалы передал в департамент культурного наследия города один из историков российской столицы.

Известно, что эти архивы он приобрёл на книжных развалах Москвы. Среди артефактов были найдены письма, адресованные Владимиру Гиляровскому, визитки, записки, написанные его рукой, статьи, очерки, рецензии и не только.