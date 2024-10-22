Москва, 22 октября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Отбывающий пожизненный срок бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауф Арашуков передал через адвоката 3 млн рублей сотрудникам колонии «Чёрный дельфин» для создания комфортных условий в колонии. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Антон Новодережкин/ТАСС Рауф Арашуков

«Установлено, что с июля по октябрь 2024 года Арашуков, осужденный к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 («Чёрный дельфин»), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее 3 млн рублей за организацию привилегированных условий содержания», — приводит Telegram-канал ведомства слова Петренко.

Так, по данным СК, за деньги осужденный хотел увеличения лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, а также возможности выбора сокамерника и места и вида работ на территории колонии.

Как добавили в ведомстве, сотрудник УФСИН сообщил о преступной деятельности Арашукова правоохранителям.

Отмечается, что в отношении заключённого и его адвоката возбуждено дело о даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере.

Как передавало ИА Регнум, суд в декабре 2022 года приговорил экс-сенатора КЧР и его отца, бывшего советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова к пожизненному заключению. Их признали виновными в организации двух убийств, создании преступного сообщества с использованием должностного положения и ряде других преступлений.

13 октября 2024 года стало известно, что в Верховный суд России поступила апелляция от Рауфа Арашукова. Её рассмотрение назначили на 23 октября.