Казань, 22 октября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Новый банк развития БРИКС — хороший и перспективный финансовый институт, заявил 22 октября президент России Владимир Путин на встрече с главой банка Дилмой Роуссефф на полях саммита БРИКС в Казани.

Кристина Кормилицына/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф

С 2018 года данная организация профинансировала проекты на общую сумму 33 млрд долларов, отметил Путин.

Пресс-служба Кремля ранее проинформировала, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите, который проходит в Казани 22–24 октября, уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечалось также в сообщении.

Новость дополняется.