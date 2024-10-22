Москва, 22 октября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Россияне массово столкнулись с отказами в приёме наличных долларов в заграничных банках и пунктах обмена валют. Об этом 22 октября сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Дарья Антонова ИА REGNUM

Уточняется, что американскую валюту нового образца («синие» доллары) требуют в Турции, Объединённых Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте, Армении и других популярных у россиян направлениях для отдыха и деловых поездок. Кроме того, валюта должна быть в идеальном состоянии — без пятен, посторонних надписей и потёртостей.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с «Российской газетой» назвал эту проблему «больной темой».

«Абсолютно непонятно, что произошло с долларом. Никаких объявлений о проблемах с приёмом наличных ни минфин США, ни Федеральная резервная система не делали, доллары старого образца из оборота не отзывали», — пояснил он.

По словам вице-президента ассоциации, активнее всего на сложности с наличными долларами туристы из России жаловались в 2023 году. Сейчас жалоб стало в разы меньше, но не из-за того, что ситуация улучшилась, а потому, что турагенты начали заранее предупреждать об этом клиентов.

«Мы стали об этом туристов предупреждать, потому что, на мой взгляд, проблема обостряется. Непонятно, как и когда она может разрешиться <…> Есть версия, что купюры старого образца стали чаще подделывать, но это только предположения», ― отметил эксперт.

Он также добавил, что проблемы с обменом наличных долларов фиксируются не только за рубежом, но и в России. Отечественные банки также начали отказываться от приёма неидеальных купюр, даже если ранее сами выдали их клиенту.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американские и швейцарские банки ограничили приём старых банкнот. Как заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, на этот же шаг могут пойти и европейские организации.

По его словам, это одна из причин, по которым иностранная валюта в наличном формате уже не может считаться безопасным видом хранения сбережений. Замминистра добавил, что лучше вкладываться в золото.

Главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев считает, что к заявлению Моисеева стоит прислушаться. Он подчеркнул в беседе с ИА Регнум, что риски хранения в наличной иностранной валюте, безусловно, выросли.

В сентябре россияне обменивали доллары в 2,6 раза чаще, чем евро. Согласно данным исследования банка «Русский Стандарт», в первом месяце осени российские граждане продавали американскую валюту на 18% чаще, чем покупали. Что касается европейской валюты, то её продавали на 76% чаще, чем приобретали.

Отмечалось, что россияне предпочитают наличный обмен валюты. В прошлом месяце 93% всех конвертаций прошли офлайн. Только 7% предпочли делать это онлайн. Средний чек одной валютообменной операции с двумя типами валют достиг 681 доллара и 532 евро соответственно.