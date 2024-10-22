Москва, 22 октября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Правительство России дополнительно выделило почти 500 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ, в том числе семейной ипотеки. Соответствующее распоряжение 22 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«На субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека» из резервного фонда будет дополнительно направлено 446,9 млрд рублей», — сказано в документе.

Так, на «Семейную ипотеку» со ставкой 6% было выделено 142 млрд рублей, на «Дальневосточную и арктическую ипотеки» со ставкой 2% — 35,1 млрд рублей. Кроме того, порядка 269,8 млрд рублей направят на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека».

В пресс-службе правительства пояснили, что необходимость выделения дополнительных средств связана также с повышением ключевой ставки Банка России.

Ранее ИА Регнум передавало, что ставки по всем базовым ипотечным программам повысятся Сбербанком с 22 октября. Так, минимальная ставка по кредитам на строящееся жильё достигнет 24,9%, на готовое — 24,6%. Базовые ставки, без дисконтов, возрастут до 27,2 и 27,5% соответственно.

По поручению президента России Владимира Путина «Семейная ипотека» со ставкой 6% продлена до 2030 года. Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.