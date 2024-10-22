Барнаул, 22 октября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. В Алтайском крае задержали гражданина Германии, который год назад получил российский паспорт. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей. Во время обыска в доме у подозреваемого нашли наркотическое вещество, сообщил источник ИА Регнум.

Belkin Alexey/Global Look Press

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение о серии тяжких преступлений, по предварительным данным, совершенных эмигрировавшим в Россию гражданином Германии.

«В октябре 2023 года Ганс Л. (имя изменено) совершил действия сексуального характера в отношении своей 15-летней дочери, а также изнасиловал свою 17-летнюю дочь», — сообщил ИА Регнум собеседник.

Отмечается, что в момент совершения преступлений 48-летняя мать девочек спала в соседней комнате в состоянии алкогольного опьянения и не слышала криков о помощи своих дочерей.

В тот же день сотрудники полиции выехали по адресу проживания семьи для выяснения всех обстоятельств случившегося. При осмотре дома оперативники обнаружили и изъяли вещество зелено-коричневого цвета растительного происхождения, предположительно наркотическое средство. Его отправили на экспертизу.

Предварительно установлено, что 43-летний Ганс Л. — уроженец Германии. Летом 2023 года мужчина вместе с женой и детьми переехал в Россию, где получил гражданство.