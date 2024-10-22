Белград, 22 октября, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Сербский президент Александр Вучич объяснил, что не приедет в Казань на саммит БРИКС из-за запланированных встреч с европейскими лидерами и других «различных обстоятельств». С таким заявлением он выступил вечером 21 октября в эфире Радио и телевидения Сербии.

Стрингер/РИА Новости

Вучич пояснил, что Сербию представит на саммите вице-премьер Александр Вулин, а сам он уже вёл переговоры о встрече с премьер-министром Польши Дональдом Туском, когда получил приглашение на саммит от президента России Владимира Путина.

«Туск подтвердил визит, и я не мог изменить планы», — уточнил сербский лидер.

Кроме того, добавил Вучич, уже запланированы трёхсторонние переговоры с премьер-министрами Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном, которые пройдут в маленьком словацком городке Комарно на юге страны. Туск приедет туда 23 октября, к нему присоединится премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, а на следующий день или через два дня в Белграде ждут с визитом председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Сербский президент заявил, что «был очень честен с президентом Путиным» и сказал ему не только о запланированных встречах, но и о других препятствиях для поездки на саммит.

«Уважаемый господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за различных обстоятельств, которые вам хорошо известны», — привёл Вучич свои же слова.

Он напомнил, что среди европейских стран только Сербия не поддержала ни один из 44 пакетов различных санкций, которые были введены в этом году в отношении России. Путин, по его словам, это «высоко ценит».

На саммите в Казани, уточнил Вучич, Сербию помимо Вулина представят министр обороны Братислав Гашич, министр экономики Адриана Месарович и министр правительства, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества, Ненад Попович.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что на саммит БРИКС приедут представители 36 стран и шести международных организаций, при этом 22 государства будут представлены на высшем уровне. Он подчеркнул, что Путин хочет встретиться «буквально со всеми лидерами государств», которые прибудут в Казань.