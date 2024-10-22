Казань, 22 октября, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань, где 22 октября состоится открытие саммита БРИКС.

Илья Питалев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Самолёт главы индийского правительства приземлился в международном аэропорту Казани. У трапа Моди встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре президент РФ Владимир Путин предложил провести 22 октября на полях саммита БРИКС отдельную встречу с Моди. В её рамках планируется подвести итоги совместной работы по реализации договорённостей, достигнутых в ходе визита премьер-министра в Москву, и наметить перспективы на ближайшее будущее.

Позже МИД Индии подчеркнул, что саммит БРИКС станет важной платформой для обсуждения лидерами государств ключевых глобальных вопросов. Участие в нём позволит оценить прогресс в реализации инициатив стран объединения, наметить области для будущего сотрудничества. Во внешнеполитическом ведомстве Индии добавили, что в ходе визита у главы индийского правительства запланирован ряд двусторонних встреч с коллегами из стран — членов БРИКС и приглашёнными лидерами государств.

Саммит БРИКС продлится с 22 по 24 октября в Казани.