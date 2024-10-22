Москва, 22 октября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Россиянин Антон Селиванец, который находился на борту сбитого в Судане самолёта Ил-76, перед крушением воздушного судна успел отправить родным видеоролик. Об этом 22 октября сообщил телеканал RT со ссылкой на его родственников.

Кадр из видео

По их словам, за несколько часов до трагедии Селиванец прислал им видео, снятое на высоте 8,5 тыс. м. На кадрах запечатлён вид из кабины самолёта.

«Неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца», — рассказал брат Селиванца.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября около 03:00 мск грузовой самолёт Ил-76, в состав экипажа которого входили россияне, сбили военные «Сил быстрого реагирования», выступающие против правительства Судана. Все находившиеся на борту воздушного судна погибли.

Зона крушения находилась в охваченном боями Дарфуре. Борт направили для оказания помощи другому самолёту ОАЭ. Представители «Сил быстрого реагирования» ранее утверждали, что сбили Ил-76 «по ошибке». Позднее местные СМИ опубликовали кадры предположительно момента падения воздушного судна. Среди членов экипажа были граждане России и Киргизии, число пострадавших и жертв не уточняется.

Грузовой самолёт Ил-76 компании Airline Transport Incorporation FZC зарегистрирован в ОАЭ. Авиалайнер перевозил инженерное оборудование, запчасти из Арабских Эмиратов в африканский Чад.

На месте падения самолёта обнаружили документы главного инженера компании Виктора Гранова. Позднее нашли документы 33-летнего Антона Селиванца. Он родом из города Туймазы в Башкирии, работал авиаинженером. У него остались жена и дочь.