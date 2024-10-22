Нью-Йорк, США, 22 октября, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Редкую форму рака костного мозга — хронический миелоидный лейкоз выявили у американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, осуждённого за насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщает 22 октября телеканал NBC News.

Kristin Callahan/Global Look Press Харви Вайнштейн

По информации источников телеканала, Вайнштейн проходит курс лечения в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке. Представитель Вайнштейна и его тюремный консультант Крейг Ротфельд отказался говорить о его состоянии.

«Из уважения к частной жизни господина Вайнштейна мы не будем давать дальнейших комментариев», — заявил Ротфельд.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября Вайнштейна экстренно доставили из тюрьмы на острове Райкерс, где он отбывает срок, в больницу Бельвью для проведения операции на сердце. Перед этим осуждённый жаловался на боль в груди.

В 2020 году суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. В апреле 2024 года этот приговор был признан несправедливым и отменён.

Тем не менее в отношении Вайнштейна продолжает действовать другой приговор, вынесенный судом в Лос-Анджелесе в феврале 2023 года. Тогда кинопродюсера приговорили к 16 годам тюрьмы за изнасилования. Уточнялось, что обвинения в отношении Вайнштейна были выдвинуты в связи с домогательством к актрисе, которое якобы произошло в феврале 2013 года.

Вайнштейн — соучредитель Miramax Films, совладелец компании The Weinstein Company — был одним из самых влиятельных продюсеров в Голливуде. В 2017 году десятки актрис выдвинули против него обвинения в изнасилованиях и домогательствах, запустив движение #MeToo.