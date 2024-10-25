Москва, 25 октября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Профессиональное образование в России трансформируется под потребности экономики регионов и запросы работодателей, которые вместе с педагогами уже со школы формируют необходимый кадровый резерв. В этом процессе особенно активно участвует молодёжь. И возможности для получения работы по перспективной специальности есть абсолютно у всех, в том числе и у людей с ограниченными возможностями здоровья.

Telegram-канал российского движения «Амбиликс»

Ежегодно среди россиян этой категории проводится «Абилимпикс» — национальный чемпионат профессионального мастерства, а движению с одноимённым названием в 2024 году исполняется 10 лет. За это время десятки тысяч человек смогли обрести профессию и найти дело своей жизни.

«В 2024 году российскому движению «Абилимпикс» исполняется 10 лет. Это важное событие в истории инклюзивного образования в России. За прошедшее время чемпионат стал для людей с ограниченными возможностями не просто состязанием, а настоящим проводником в мир профессий. Он помогает школьникам, студентам и специалистам реализовать потенциал и развить таланты, в соответствии с поставленной президентом Владимиром Путиным национальной целью. За десять лет участниками чемпионата на всех этапах стали свыше 120 тысяч человек», — подчеркнул зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

По его словам, особую гордость вызывает высокий уровень трудоустройства: более 93% участников уже нашли работу, в том числе и те, кто ещё учится.

Уже 26 октября в Гостином дворе стартует финал «Абилимпикса». В нём примут участие победители отборочных этапов из регионов России. Мероприятие реализуется при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» и в этом году пройдёт под девизом «Мечтай! Действуй! Побеждай!».

Отборочные этапы в регионах прошли с марта по июнь. Более 25 тыс. участников, среди которых свыше 10 тыс. людей с инвалидностью первой и второй групп, сразились в 206 компетенциях.

«Отдельно отмечу, что в этом году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области впервые провели региональные чемпионаты на базе своих профессиональных учреждений», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Московская площадка для финала конкурса выбрана не случайно, так как именно в столице широко внедряются инновационные подходы по обеспечению особых образовательных потребностей и активно осуществляется формирование доступной среды.

Бороться за медали и звания лучшего в своей компетенции будут более тысячи человек по 50 основным и 11 презентационным компетенциям — от промышленности, медицины и информационных технологий до креативных специальностей. Многие примут участие не первый раз.

К примеру, третий год подряд победителем регионального чемпионата становится ученица Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната Софья Степанова из Псковской области. В 2022 году девушка стала второй в компетенции «Малярное дело», а в 2023 году остановилась лишь в шаге от призового места по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».

«До шестого класса я была неуверенной в своих силах девочкой. Учителя и воспитатели нашей школы помогли понять, что у меня есть много способностей и их надо развивать (…) После участия и победы на Национальном чемпионате «Абилимпикс» я стала намного увереннее в себе» — поделилась она.

Георгий Бухарин из Нижнего Новгорода с рождения плохо слышит. Во время обучения в школе-интернате №65 он проявил интерес к технологиям и программированию. Сейчас парень учится на четвертом курсе Нижегородского Губернского колледжа. Впервые в чемпионате «Абилимпикс» Георгий принял участие в апреле 2021 года. Два года подряд занимал второе место в региональном чемпионате Нижегородской области по компетенции «Веб-дизайн» в категории среди студентов.

«Я пробовал свои силы в другой компетенции — «Сборка и разборка электронного оборудования». Но в итоге выбрал направление веб-разработки для проверки своих знаний и возможности трудоустроиться», — говорит он.

По его словам, участие в соревновании дало уверенность в своих способностях и возможность познакомиться с единомышленниками. Кроме того, конкурс помог Георгию развить навыки, которые важны не только на соревнованиях, но и в жизни.

Анатолий Кокин родился и вырос в Тамбове. Несколько лет назад с семьей переехал в подмосковный Подольск. Для получения профессионального образования выбрал Подольский колледж им. А. В. Никулина и специальность сварщика. Пока учился — проходил практику на заводе «Микропровод» и машиностроительном заводе.

Чтобы принять участие в конкурсе, Анатолий усиленно готовился, и в итоге дважды становился первым в региональных чемпионатах по компетенции «Веломеханика».

«Участие в конкурсе дало мне возможность получить интересный опыт, повысить собственный профессионализм, найти хороших друзей, а также это мотивация для новых начинаний», — отмечает Анатолий Кокин.

Ожидается, что финал чемпионата «Абилимпикс» с 26 по 29 октября посетят более 12 тыс. человек, включая участников, представителей региональных властей и Всероссийских организаций инвалидов, работодателей, производителей оборудования для людей с инвалидностью, иностранные делегации и др. Гостей чемпионата ждут разнообразные мероприятия: ярмарка вакансий, профориентационные консультации и тестирования, мастер-классы.

Как сообщало ИА Регнум, развитие системы среднего профессионального образования, оснащение колледжей современным оборудованием, поддержка мастеров производственного обучения — одна из ключевых задач нацпроекта «Образование».

Федеральный проект «Профессионалитет» стал логическим продолжением системной работы по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Его задача — способствовать вовлечению бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимально ориентировать обучение на практику и подготовку специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки.

Основная цель российского движения «Абилимпикс» — формирование механизмов комплексной профессиональной реабилитации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также развитие социокультурной инклюзии в обществе.