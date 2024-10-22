Пекин, 22 октября, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Гранты ЮНЕСКО и «ФосАгро» на исследования в области зелёной химии вручили на 10-й Международной конференции ИЮПАК по зелёной химии в Пекине. Международное научное жюри выбрало семь победителей, чьи работы нацелены на создание прорывных технологий в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.

Роман Пименов/ТАСС

С 2014 года Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) совместно с группой «ФосАгро» и Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) отмечает лучших молодых учёных со всего мира. За 10 лет существования программы «Зелёная химия для жизни» поддержку от «ФосАгро», ЮНЕСКО и ИЮПАК получили 55 инновационных проектов, 48 их них уже успешно реализованы.

«Мы высоко ценим сотрудничество с «ФосАгро» и ЮНЕСКО в очень важном направлении — продвижении исследований в области зелёной химии и смежных дисциплин. Помимо вовлечения молодых учёных и реализации исследовательских проектов важно то, что мы привлекаем внимание всего мира к этой теме. Она важна не только для ИЮПАК, но и для научного сообщества в целом, для промышленности и для всего мира. Искренне благодарен за эту инициативу и признателен тем, кто стоял у истоков этой программы 10 лет назад», — отметил президент ИЮПАК Эхуд Кейнан.

Обладателями грантов в новом раунде премии стали исследователи из Бразилии, Туниса, ОАЭ, Португалии, Пакистана, а также двое ученых из России. Международное жюри высоко оценило разработки Богдана Карлинского, направленные на повышение эффективности бактериальной переработки сельскохозяйственных и промышленных отходов. Специальный грант на реализацию проекта в области переработки фосфогипса получил Иван Никулин. Его проект посвящён комплексной технологии переработки сопутствующего продукта производства фосфорной кислоты с получением органоминеральных удобрений, редкоземельных элементов и их концентратов, гипсовых вяжущих и строительных материалов на их основе.

Обладателей грантов поздравил первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. «Как глобальная компания мы чувствуем свою ответственность перед будущими поколениями. Мы производим экологичные удобрения, которые не содержат опасных для здоровья человека и почв концентраций токсичных веществ. Они высоко востребованы в 100 странах мира на всех обитаемых континентах. Бизнесу отведена ключевая роль в обеспечении устойчивого развития планеты. Поэтому мы признательны нашим многолетним партнёрам — ЮНЕСКО и ИЮПАК, которые 10 лет назад поддержали идею запуска программы в области «зелёной химии». Она стала судьбоносной для десятков молодых учёных из России и 32 стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки», — сказал Сиродж Лоиков.