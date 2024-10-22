Казань, 22 октября, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Лидеры стран БРИКС в рамках предстоящего саммита в Казани могут обсудить украинский кризис. Об этом 22 октября заявил секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону МИД Бразилии Эдуардо Паес Сабойа.

Максим Платонов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Дипломат добавил, что в прошлых декларациях кризис на Украине уже упоминался. По его словам, Бразилия делала попытки в этом направлении.

«Бразилия и Китай кое-что уже представляли… Так что мы все надеемся, что прогресс, решение будут достигнуты», ― заявил в беседе с «РИА Новости» представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, сам факт встречи лидеров стран БРИКС является позитивным, ведь они могут выслушать точки зрения друг друга по целому ряду вопросов.

«Мы всегда готовим темы для лидеров. Но они решают [какой вопрос обсуждать]», ― подчеркнул Сабойа.

Как сообщало ИА Регнум, трёхдневный XVI саммит БРИКС стартует в Казани 22 октября. На нём будут представлены 36 стран, 22 из которых — на высшем уровне. Также запланирован визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры БРИКС обсудят механизм предоставления статуса партнёра организации, который станет этапом подготовки желающих стать полноценным членом сообщества. Также на встрече БРИКС+ лидеры затронут вопросы продовольственной и энергетической безопасности, особое внимание будет уделено эскалации на Ближнем Востоке.

Кроме того, лидеры стран мирового большинства обсудят острейшие кризисы на планете, формирование многополярности, реформу международной финансовой системы, развитие межбанковской кооперации, расширение взаиморасчётов в национальных валютах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что конфликт на территории Украины и пути его возможного урегулирования не входят в повестку саммита БРИКС в Казани. При этом представитель Кремля допустил, что лидеры могут затронуть данную тему в частном порядке и по собственной инициативе.