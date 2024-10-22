Красный Лиман, ДНР, 22 октября, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Опорные пункты к востоку от села Терны, имевшие стратегическое значение для украинских войск, уничтожены российскими военными в результате продвижения по территории ДНР. Об этом сообщил 22 октября военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Тернов украинские боевики лишились стратегических позиций», — написал Марочко в Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

Эти позиции находились на стратегических высотах и имели ключевое значение для ВСУ. Украинское командование безуспешно пыталось вернуть утраченные позиции, при этом часть штурмовиков покинула поле боя, добавил эксперт.

По информации Марочко, российские войска также взяли под огневой контроль участок автодороги Сеньково — Кругляковка и переправу через Оскольское водохранилище. На сватовско-кременском направлении подразделения ВС РФ прорвали украинскую линию обороны сразу на двух участках в районе Стельмаховки. Российские силы продвинулись на юго-запад от Новосёловского и на запад от Андреевки, смяв фланги украинских боевиков, сообщил он.