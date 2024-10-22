Нижний Новгород, 22 октября, 2024, 07:44 — ИА Регнум. В международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом 22 октября сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Андрей Репин Аэропорт Стригино (имени Чкалова) в Нижнем Новгороде

«Во время действия ограничений на запасной аэродром Шереметьево «ушло» одно воздушное судно, выполнявшее рейс в нижегородский аэропорт», — отметил представитель ведомства в Telegram-канале.

По данным Росавиации, меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

Временные ограничения вводились на работу аэропорта Нижний Новгород утром 22 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября аэропорт Казани не принимал и не выпускал воздушные суда. Ограничения сняли в 09:30 мск. За время действия указанных мер на запасные аэродромы в Самаре, Ульяновске и Чебоксарах перенаправили пять самолётов, следовавших в Казань.

Ночью 20 октября силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ в общей сложности 110 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, в Курской области сбили 43 дрона. Ещё 27 беспилотников нейтрализовали в Липецкой области, 18 — в Орловской, а восемь — в Нижегородской. Кроме того, над территорией Белгородской области обезвредили семь беспилотных летательных аппаратов, а в Брянской и Московской областях — соответственно шесть и один БПЛА.