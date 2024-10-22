Горловка, ДНР, 22 октября, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Жительницу города Горловка в Донецкой Народной Республике задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили 22 октября в региональном управлении ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудники ФСБ

По версии следствия, женщина собирала информацию о местах дислокации российских военных подразделений и передавала собранные данные для нанесения удара ВСУ.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября в Феодосии задержали гражданина России, спонсировавшего украинские войска и передававшего в Киев данные об объектах и вооружении Черноморского флота РФ. Против него следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).

Силовики 18 октября задержали девушку 2001 года рождения. Против украинки, проживающей в Херсонской области, возбудили уголовное дело по ст. 276 УК России («Шпионаж»). По решению суда её арестовали. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, уточнили в ФСБ.