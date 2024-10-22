Москва, 22 октября, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Украинский комбат сбежал с поля боя, бросив на убой своё подразделение под Красноармейском на донецком направлении. Спрятался он в тыловом Шахтёрске. Об этом «РИА Новости» рассказал 49-летний пленный из 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

Украинец признался, что никому не верит: ни командирам, ни главе режима Владимиру Зеленскому.

«Я не верю им. Комбат послал нас на убой. Как я понял, мы пришли туда… Начался штурм, и они убежали оттуда все. В Шахтёрск убежали… В тот день ничего вообще не говорили по рации. Только хлопцев слышно было, что нападение началось», — признался Собловой, добавив, что комбат уговорил бойцов выйти на передовую, обещая, что их сменят через шесть дней. Но их не сменили и через 20 дней.

По его словам, он и ещё три человека заранее решили сдаться. На вопрос, боялся ли он идти в плен, ответил отрицательно.

«Я не боялся. А чего бояться? Такие же христиане, как и мы», — сказал Собловой.

В плен он попал в начале сентября. До мобилизации Собловой работал инженером по деталям в представительстве одного из западных производителей автомобилей, в ВСУ оказался после того, как пришёл по повестке. Он пояснил, что не стал укрываться от мобилизации, опасаясь, что его ребёнок будет поражен в правах, если он станет уклонистом.

Он также отметил низкое моральное состояние 58-й бригады — все хотят домой.

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