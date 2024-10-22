Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ в новом учебном году
Минпросвещения предложило проект о минимальных баллах ЕГЭ в новом учебном году
Москва, 22 октября, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Минимальное количество баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025-2026 учебный год установило Министерство просвещения России. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство предложило, чтобы минимальное количество баллов по обществознанию и русскому языку составляло 42 балла, по информатике — 44, по литературе и географии — 40. Минимум по математике, химии, физике и биологии установили в 39 баллов, по истории — 35, по иностранному языку — 30. В сравнении с 2024-2025 учебным годом изменения предусмотрели по русскому языку, порог увеличили с 40 до 42 баллов.
Как сообщало ИА Регнум, Рособрнадзор не поддержал идею о возможности круглогодично пересдавать ЕГЭ в специализированных центрах. По словам заместителя руководителя ведомства Игоря Круглинского, инициатива требует значительных финансовых затрат. Также нарушается принцип равенства возможностей экзаменов в пользу жителей крупных городов, где подобные центры, скорее всего, появятся, добавил он.
Вопрос об отмене ЕГЭ требует глубокого анализа и изучения, считает политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. По его мнению, в данный момент всерьёз рассматривать отмену или сохранение ЕГЭ не имеет особого смысла, поскольку цель инициаторов законопроекта лежит в электоральной плоскости, а не в плоскости заботы о будущих поколениях и развитии образования.