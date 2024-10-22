Москва, 22 октября, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Минимальное количество баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025-2026 учебный год установило Министерство просвещения России. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Ведомство предложило, чтобы минимальное количество баллов по обществознанию и русскому языку составляло 42 балла, по информатике — 44, по литературе и географии — 40. Минимум по математике, химии, физике и биологии установили в 39 баллов, по истории — 35, по иностранному языку — 30. В сравнении с 2024-2025 учебным годом изменения предусмотрели по русскому языку, порог увеличили с 40 до 42 баллов.

Как сообщало ИА Регнум, Рособрнадзор не поддержал идею о возможности круглогодично пересдавать ЕГЭ в специализированных центрах. По словам заместителя руководителя ведомства Игоря Круглинского, инициатива требует значительных финансовых затрат. Также нарушается принцип равенства возможностей экзаменов в пользу жителей крупных городов, где подобные центры, скорее всего, появятся, добавил он.

Вопрос об отмене ЕГЭ требует глубокого анализа и изучения, считает политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. По его мнению, в данный момент всерьёз рассматривать отмену или сохранение ЕГЭ не имеет особого смысла, поскольку цель инициаторов законопроекта лежит в электоральной плоскости, а не в плоскости заботы о будущих поколениях и развитии образования.