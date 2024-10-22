Петропавловск-Камчатский, 22 октября, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Около 4,3 тыс. семей получили краевой материнский капитал за последние четыре года в рамках «Народной программы» на Камчатке. Ее инициировал губернатор региона Владимир Солодов.

«Эта мера поддержки пользуется большой популярностью у жителей края, и направления, по которым семьи могут воспользоваться материнским капиталом, постоянно совершенствуются», — сказала зампредседателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Кроме этого, теперь многодетные семьи на Камчатке могут получить выплату взамен земельного участка. Этой мерой воспользовались порядка 100 семей.

Как сообщало ИА Регнум, «Народная программа» была разработана и учреждена по поручению главы Камчатского края Владимира Солодова. При создании документа учитывались реальные потребности и предложения жителей региона.