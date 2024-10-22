Канберра, 22 октября, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп накинулась на британского короля Карла III во время его визита в Австралию. Сцену показал телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл III

Торп со злостью кричала слова обвинений, выражая недовольство после того, как Карл III выступил в австралийском парламенте. Женщину-политика еле удерживали коллеги-мужчины.

«Вы совершили геноцид против нашего народа. Это не ваша земля. Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли: наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ», — требовала сенатор, которая продвигает интересы коренных народов Австралии, призывает прекратить колониальную зависимость от Британии и подписать соответствующий договор.

Король не стал извиняться, хотя лидеры коренных народов надеялись, но сказал, что он «был свидетелем мужества и надежды», которые были проявлены.

Как сообщало ИА Регнум, официальный визит Карла III в Австралию оказался на грани срыва из-за отказа встретиться с ним целого ряда австралийских политиков, 14 октября написала Daily Mail. Ради первого визита в качестве короля Карл III приостановил лечение от рака. Главы штатов Австралии под разными предлогами не явились на приём в честь приезда короля, а многие другие крупные политики страны отказались встретиться с Карлом III в Канберре, столице Австралии.

Представительница Лиги австралийских монархистов Бев Макартур отметила, что австралийские политики своим поведением нанесли оскорбление королю, так как, вступая в должность, они клялись в верности Карлу III.

Король Великобритании заявил, что он не будет сопротивляться, если австралийцы решат проголосовать против монархии и отказаться от его покровительства.