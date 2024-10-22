Москва, 22 октября, 2024, 04:14 — ИА Регнум. У некоторых банков в России к концу 2024 года перестанут действовать сертификаты безопасности чипов для карт Visa и MasterCard. В связи с этим могут быть сложности с платежами у населения. Об этом пишет РБК со ссылкой на информированные источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Сертификаты действуют независимо от срока действия карт, их закупали на разные сроки и продлевали до ухода из России Visa и Masterсard в 2022 году. Теперь многим учреждениям предстоит самостоятельно решить, принимать ли карты с истекшим сертификатом к оплате.

При этом эксперты предупредили, что проблемы с сертификатами не будут массовыми. Вместе с тем не исключаются трудности с отложенными транзакциями, например, при использовании офлайн-терминалов или оплате проезда в транспорте.

Ситуация может затронуть не более 1% карт на рынке, но даже в этом случае карта с истекшим сертификатом не превратится в «кирпич», успокоили финансисты. Вопрос о продолжении работы таких карт прорабатывают Центробанк России и Национальная система платежных карт (НСПК).

Как сообщало ИА Регнум, доля использования в России банковских платёжных систем Visa и Masterсard падает, а через три года, вероятно, они практически исчезнут в стране. Об этом в 2023 году говорила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме.

Компании Visa и Mastercard приостановили деятельности на территории России в марте 2022 года. Они заявили, что за пределами страны карты, выпущенные в РФ, не будут действовать. В Сбербанке по этому поводу отметили, что это не повлияет на работу карт в России. Кроме того, банк использует платёжную систему «МИР».