Киев, 22 октября, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Жители Харькова отказываются выходить на работу из-за массовых облав на мужчин со стороны сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом 21 октября сообщило украинское издание «Страна. ua».

ИА Регнум Статья про неплохой бизнес украинской ТЦК

«По причине облав ТЦК отказываются выходить на работу не только сотрудники станций техобслуживания, но и грузчики, доставщики, работники фастфудов, компаний по ремонту окон и дверей, сантехники, работники предприятий из других сфер. Также опасаются выезжать и многие таксисты», — отметили авторы.

На происходящее в Харькове обратил внимание один из местных блогеров. Он добавил, что массовые прогулы возникли из-за ситуации в городе, не уточняя, о чём именно идёт речь.

Как сообщало ИА Регнум, масштабные рейды сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования — украинский аналог военкоматов) на мужчин призывного возраста по всей Украине объясняются срывом планов мобилизации, уточнило 14 октября издание «Страна. ua». Спад пошёл с сентября. В ряде регионов «недобор» мобилизованных доходит до 70% от плановых показателей.

По указу главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине приостановили бронь от мобилизации. Полтора миллиона украинцев оказались забронированы от мобилизации. Правительство страны до 15 ноября приостановило действие ряда положений, определяющих критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ряды ВСУ призывают мужчин 27–60 лет. В апреле 2024 года Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет. Также он отменил категорию здоровья «ограниченно годный», и признанные ранее ограниченно годными должны пройти повторное медицинское обследование. В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам ТЦК вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе.