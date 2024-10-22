* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 22 октября, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы на гражданский иск блогера Юрия Дудя (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) к Минюсту, поданной из-за того, что его не уведомили должным образом о факте присвоения ему статуса иноагента.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Дудь

«Дудю отказали в передаче жалобы на рассмотрение», — сказала представитель суда ТАСС.

Блогер намеревался обжаловать решения двух судов — Лефортовского районного и Мосгорсуда.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении Юрия Дудя (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) завели административное дело после интервью с российским дизайнером Артемием Лебедевым. Прокуратура в ходе проверки установила, что Дудь разместил на YouTube видеоматериал без указания на то, что он произведён и распространяется иностранным агентом.

Блогеру грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.

Министерство юстиции РФ внесло Дудя в реестр иноагентов в апреле 2022 года. 31 декабря того же года он прекратил предпринимательскую деятельность. Блогер неоднократно нарушал закон об иностранных агентах. Так, с середины марта 2024 года он прекратил помечать публикации в Telegram-канале соответствующей маркировкой. Повторное нарушение закона об иноагентах в течение года может привести к возбуждению уголовного дела против него.