Хартум, 22 октября, 2024, 02:48 — ИА Регнум. В сбитом в Судане Ил-76 находился россиянин Антон Селиванец. Об этом RT сообщили его родственники.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки Ил-76

Как рассказал его брат, за несколько часов до авиакатастрофы, Антон прислал видео из самолёта, который поднялся уже на высоту 8,5 тыс. метров. Родственники сказали, что он был лётчиком. Они часто переписывались, но давно не встречались, не созванивались.

«Он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца», — рассказал брат погибшего.

Он также заявил, что брат часто бывал в местах военных конфликтов, доставлял гуманитарную помощь, объясняя, что «надо же кому-то туда летать, отвозить помощь».

Посольство РФ в Судане выясняет обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября около 03:00 мск грузовой самолёт Ил-76 компании Airline Transport Incorporation FZC, сбили военные «Сил быстрого реагирования», которые выступают против правительства Судана. Предполагается, что среди членов экипажа были граждане России и Киргизии, число погибших не уточняется.

Зона крушения находилась в охваченном боями Дарфуре. Борт направили для оказания помощи другому самолёту ОАЭ. Представители «Сил быстрого реагирования» ранее утверждали, что сбили Ил-76 «по ошибке». Позднее местные СМИ опубликовали кадры предположительно момента падения воздушного судна.

Ранее были обнаружены документы главного инженера компании Виктора Гранова.

Чуть позже на месте падения Ил-76 в обломках обнаружили документы 33-летнего Антона Селиванца. СМИ писали, что он родом из города Туймазы в Башкирии, работал авиаинженером. У него остались жена и дочь.

Авиалайнер перевозил инженерное оборудование, запчасти из Арабских Эмиратов в африканский Чад.