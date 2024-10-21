Москва, 22 октября, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Ставки по всем базовым ипотечным программам повысятся Сбербанком с 22 октября. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«В связи со сложившейся ситуацией на рынке банк вынужден поднять ставки, в том числе по ранее одобренным кредитам», — уточнили в кредитной организации.

По данным «Сбера», минимальная ставка по кредитам на строящееся жильё достигнет 24,9%, на готовое — 24,6%. Базовые ставки, без дисконтов, возрастут до 27,2 и 27,5% соответственно.

Таким образом, ставки по всем базовым ипотечным программам повысятся сразу на три процентных пункта.

Кроме того, с 22 октября увеличится минимальный первоначальный взнос по льготным программам до 50,1% (за исключением некоторых случаев).

Как сообщало ИА Регнум, Сбербанк со 2 октября уже повышал ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 процентного пункта. Минимальная ставка по ипотеке на первичном рынке жилья составляла 21,9%, на вторичном — 21,6% (ранее — 20,7%).

По поручению президента России Владимира Путина «Семейная ипотека» со ставкой 6% продлена до 2030 года. Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

По данным аналитического агентства Frank RG, в сентябре 2024 года средний размер ипотечного кредита в России достиг 4,81 млн рублей, это стало самым высоким показателем с 2013 года. При этом число выданных кредитов на жильё осталось низким, что связано с завершением программы массовой льготной ипотеки и высокими ставками. За год объём выдачи упал почти втрое, на 62%, отметили эксперты.