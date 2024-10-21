Берлин, 22 октября, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Рост стоимости биткоина может стать причиной обнищания людей, не имеющих криптовалюты, не принесёт он пользы и тем, кто стал её покупать недавно. Такое мнение высказали эксперты Европейского центрального банка Ульрих Биндзайль и Юрген Шааф. Статья опубликована на сайте Social Science Research Network.

(сс) Andre Francois Биткоин

Авторы считают, что криптовалюта не способствует повышению производительности экономики, а рост её стоимости может привести к перераспределению ресурсов.

«Если цена биткоина продолжит расти, это негативно скажется на тех, кто не владеет криптовалютой или купил её позже», — предупредили в материале.

Существование криптовалюты, заверили эксперты, приводит к обогащению ранних инвесторов за счёт новичков. Они призывают принять меры для ограничения роста стоимости криптовалюты или полного её исключения из экономики.

Критики, на которых ссылаются Биндзайль и Шааф, считают, что криптовалюта — это финансовый инструмент, который используют мошенники по всему миру. Они также утверждают, что биткоин — это спекулятивный пузырь, который в конечном итоге лопнет.

Как сообщало ИА Регнум, руководителя криптовалютной компании Gotbit россиянина Алексея Андрюнина задержали в Португалии по запросу США, обвинив в отмывании денег. Компания Gotbit предоставляла услуги рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптовалютным организациям, в том числе в США. Для выявления преступных фактов был создан собственный криптотокен NexFundAI и зарегистрирована одноимённая компания для заключения договора с Gotbit.

В Москве 2 октября возбудили уголовное дело против создателей криптовалютной биржи Cryptex. Оборот денег, поступивших за прошлый год в сервисы преступного сообщества, превысил 112 млрд рублей, преступный доход составил 3,7 млрд рублей. По возбуждённому по трём статьям УК РФ делу проходят 96 человек.